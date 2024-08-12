AI玩起体育了？谷歌乒乓球机器人比赛中击败人类

四十多年来，人类在乒乓球比赛中一直牢牢地保持着对机器人的领先优势。但据外媒报道，最近发布的一篇研究论文指出，研究人员已经设计出了有史以来第一个能够在乒乓球比赛中表现出业余人类水平的机器人系统。

实际上，研究人员经常选择像国际象棋和围棋这样的经典游戏来测试人工智能的战略能力，但当涉及将战略和实时物理相结合时，长期以来机器人的行业标准是乒乓球。四十多年来，工程师们让机器与人类进行了无数回合的乒乓球比赛，因为这项运动对计算和身体的要求很高，包括对动态变量的快速适应、复杂的动作和视觉协调。

谷歌深度思维在X上发布的一则公告中解释称：“机器人必须擅长低水平技能，比如回球，以及高水平技能，比如制定战略和长期规划，以实现目标。”

为了开发他们高度先进的机器人，工程师们首先编译了一个大型的“乒乓球初始状态”数据集，包括位置、旋转和速度等信息。然后让他们的人工智能系统在物理上精确的虚拟模拟中练习使用这个数据集，以学习回发球、反手瞄准和正手上旋方法等技能。从那里开始，他们将人工智能与能够进行复杂、快速运动的机器人手臂配对，并将其与人类玩家对抗。这些数据，包括机器人上的摄像头捕捉到的乒乓球的视觉信息，然后在模拟中再次进行分析，以创建一个学习的“连续反馈循环”。

谷歌DeepMind招募了29名人类玩家，他们分为四个技能级别，包括：初级、中级、高级和高级+，并让他们与履带式机械臂比赛。研究人员表示，在这些比赛中，该机器共赢得了13场比赛，占其挑战总数的45%，展现出“扎实的业余人类水平的表现”。

担心输给机器人的乒乓球爱好者可以松一口气了。虽然机器系统击败了所有初级棋手，但它在与中级棋手的比赛中胜率达55%，在与两名高级棋手的比赛中没有获胜。与此同时，研究参与者将整体体验描述为“有趣”和“吸引人”，无论他们是否赢得了游戏。