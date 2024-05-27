研究：GPT-4在财务报表分析方面“优于”人类分析师

5月27日消息，据外媒报道，来自芝加哥大学(University of Chicago)的研究人员撰写的一篇论文指出，他们的研究结果表明，在金融分析领域，生成式AI的前景一片光明。

据研究人员称，GPT-4被用于分析上市企业的财务报表，以试图预测它们未来的收益增长。他们声称，即使只提供一些标准化和匿名的资产负债表和损益表，没有任何额外的背景，它也能取得令人难以置信的成功，表现优于人类金融分析师。

该报告的作者写道:“我们发现，大模型的预测准确性与经过严格训练的最先进的机器学习模型的表现相当。

研究人员解释了他们如何使用一种被称为“思维链”的提示技术，使GPT-4能够进行更复杂的推理，本质上是模仿人类金融分析的思维过程。通过教模型识别趋势、计算比率和综合信息，他们能够诱使模型做出准确的预测。根据这篇论文，GPT-4预测未来收益方向的准确率为60%，超过了大多数人类金融分析师53%至57%的准确率。

研究人员说:“大模型的预测不是源于它的训练记忆。相反，我们发现大模型课程可以对公司未来的表现产生有用的叙事见解。”

研究人员推测，GPT-4的卓越表现可能源于它能够利用的庞大知识库，以及它识别商业概念和模式的能力，即使在不完整的数据集上也能进行直觉推理。

研究人员表示，“总的来说，研究结果表明，大模型可能在决策中发挥核心作用。”