天价挖来的人才跳回OpenAI，小扎钞能力失灵了？

1亿美元签约奖金、3亿美元薪酬包……今年夏天，硅谷上演了一场令人瞩目的AI人才争夺战。Meta首席执行官马克・扎克伯格不惜重金，从OpenAI、谷歌DeepMind以及xAI等公司挖走了多名顶尖研究人员。只是扎克伯格或许从未料到，一些被高薪招致麾下的专家，竟选择毫不犹豫地重返老东家，让这场人才争夺平添了几分戏剧性。

剑指AGI，天价薪酬开启AI人才争夺战

2025年初，扎克伯格宣布Meta将全力冲击通用人工智能(AGI)领域，并成立了专门的超级智能实验室(Meta Superintelligence Labs，简称MSL)。为此，他开启了一场前所未有的AI人才争夺战。

扎克伯格显然信奉“最优秀的人才值得任何价格”这一理念。据报道，Meta为顶级AI研究人员开出的薪酬包令人咋舌：8位数甚至9位数的天价薪资、项目分红，以及股票期权。在其最激进的举措之一中，Meta招募了Scale AI的创始人亚历山大・王(Alexandr Wang)，作为交易的一部分，以143亿美元收购了这家人工智能初创公司49%的股份。

这种策略确实立竿见影，6月份，Meta成功从OpenAI挖走了四名核心研究人员，这些研究人员的专业领域覆盖了强化学习、大语言模型优化和AI安全等关键方向，他们的加入被看作是Meta能否在AGI竞赛中弯道超车的关键筹码。对此，OpenAI的人力资源负责人称Meta的招聘策略“急功近利”且“不道德”。

重金挖来的顶尖研究员为何“来去匆匆”？

光鲜的人才集聚背后，财务压力也悄然浮现。Meta发布2025年第二季度财报后，首席财务官苏珊・李(Susan Li)指出，2026 年公司支出将主要受两大因素驱动：一是AI基础设施建设，二是员工薪酬，而AI领域的天价人才招聘，正是薪酬支出激增的重要原因。

更令Meta措手不及的是，重金堆砌的人才大厦远比想象中脆弱。

据WIRED报道，Avi Verma和Ethan Knight在Meta任职均不足一个月，随后便回到了OpenAI。其中，Knight此前曾在埃隆・马斯克旗下的人工智能初创公司xAI工作过。

此外，多年来在Meta主导生成式AI项目的Chaya Nayak也将离职并加入OpenAI。目前，这些研究员闪电离职的具体原因尚未公开。对于Meta而言，该公司正投入数十亿美元打造专属超级智能实验室，并大力招揽顶尖人才，如此迅速地流失核心新聘人员，无疑是一次重大挫折。

人工智能研究员Rishabh Agarwal宣布从Meta离职。他在社交平台上写道：“我感受到了接受另一种风险的吸引力”，并表示这是一个艰难的决定。

Agarwal曾任职于谷歌大脑(Google Brain)和DeepMind，今年4月加入Meta后，随后转入超级智能团队。在离职帖中，他提到：“扎克伯格和亚历山大・王关于在超级智能团队开展工作的提议极具吸引力。但我最终选择遵循扎克伯格本人的建议：‘在一个变化如此之快的世界里，你能承担的最大风险，就是不承担任何风险’。”

目前尚不清楚为何在Meta从事超级智能研发的工作对Agarwal失去了吸引力。可能的原因包括他对技术方向存在疑虑，或是实验室内部存在矛盾，例如老员工与新聘人员之间的薪资差距问题。

写在最后：

这场耗资数百万美元的“人才往返票”戏码，让科技圈见识了什么叫做“钞能力失灵”。而这场短暂却激烈的人才争夺战，也为整个行业敲响了警钟：在人才的竞争中，企业文化的吸引力、技术路线的认同感、团队协作的凝聚力，或许比单纯的薪酬竞争力更重要。

对扎克伯格而言，这场“挖角-回流”的闹剧或许不是终点，但下一次争夺人才时，需要思考的恐怕不只是开多少薪水，而是如何让人才真正留下来。