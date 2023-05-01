沃尔玛使用人工智能与供应商协商价格

5月1日消息，据外媒报道，沃尔玛正使用人工智能与供应商讨价还价，以获得一些必需品的最佳价格。

据彭博社的一份报告称，这家零售巨头一直在使用由Pactum开发的聊天机器人。Pactum是一家专门开发自动谈判软件的公司。沃尔玛可以告诉软件它需要的产品和预算，而Pactum AI将与卖家沟通，为沃尔玛争取最好的交易。彭博社将Pactum软件比作ChatGPT，这是2022年秋天发布的OpenAI的人工智能聊天机器人。正如该媒体详细报道的那样，沃尔玛在Pactum人工智能方面的体验进展顺利。

沃尔玛国际运营高级副总裁Darren Carithers表示：“一些供应商真的很喜欢，他们认为，这是最好的方法。但我想把这与人们在商店里使用自助结账联系起来。”

据报道，四分之三的供应商告诉沃尔玛，他们更喜欢与人工智能而不是人类谈判。Carithers告诉门店，自2021开始该项目以来，该店已经与68%的供应商达成了使用人工智能的协议。彭博社还报道称，沃尔玛通过Pactum的人工智能谈判达成的合同平均节省了3%，这对一家价值10亿美元的公司来说是巨大的节约。也就是说，沃尔玛显然只是在使用人工智能与为公司提供购物车等必需品的供应商谈判，尚未开始使用人工智能谈判店内商品的价格。

斯坦福大学和麻省理工学院的一项新研究发现，在工作流程中使用ChatGPT的员工中，14%的人的生产力提高了，经验最少、技术最少的员工完成任务的速度快了35%。与此同时，OpenAI首席执行官Sam Altman本月早些时候透露，该公司不会很快发布ChatGPT-5。