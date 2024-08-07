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OpenAI联合创始人离职加入人工智能初创公司Anthropic

2024-08-07 17:47:48 作者：yu

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  8月7日消息，据外媒报道，OpenAI联合创始人John Schulman已经离开了他于2015年共同创立的人工智能初创公司，加入了竞争对手人工智能公司Anthropic。

  除了Schulman离职外，OpenAI的产品经理Peter Deng不久前也离开了公司，而总裁Greg Brockman正在休长假。

  Schulman在X上写道：“我相信在Anthropic可以获得新的视角，并与那些深度参与我最感兴趣的主题的人一起进行研究。”

  Schulman离职后，该公司11位原始创始人中只有3位仍留在公司。他们包括OpenAI首席执行官Sam Altman、总裁Greg Brockman和该公司的语言主管Wojciech Zaremba。

  Schulman领导 OpenAI 的强化训练组织，在创建人工智能聊天机器人平台ChatGPT方面发挥了关键作用，该组织对生成式AI模型进行微调，使其遵循人类的指令。

  据悉，Anthropic是OpenAI的激烈竞争对手，由OpenAI前研究副总裁Dario Amodei和他的妹妹Daniela Amodei于2021年创立，Daniela也是该公司的早期员工。

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