OpenAI联合创始人离职加入人工智能初创公司Anthropic

8月7日消息，据外媒报道，OpenAI联合创始人John Schulman已经离开了他于2015年共同创立的人工智能初创公司，加入了竞争对手人工智能公司Anthropic。

除了Schulman离职外，OpenAI的产品经理Peter Deng不久前也离开了公司，而总裁Greg Brockman正在休长假。

Schulman在X上写道：“我相信在Anthropic可以获得新的视角，并与那些深度参与我最感兴趣的主题的人一起进行研究。”

Schulman离职后，该公司11位原始创始人中只有3位仍留在公司。他们包括OpenAI首席执行官Sam Altman、总裁Greg Brockman和该公司的语言主管Wojciech Zaremba。

Schulman领导 OpenAI 的强化训练组织，在创建人工智能聊天机器人平台ChatGPT方面发挥了关键作用，该组织对生成式AI模型进行微调，使其遵循人类的指令。

据悉，Anthropic是OpenAI的激烈竞争对手，由OpenAI前研究副总裁Dario Amodei和他的妹妹Daniela Amodei于2021年创立，Daniela也是该公司的早期员工。