云厂商接入DeepSeek，会放弃自研吗？

2025年开年，科技领域掀起了一股“DeepSeek浪潮”，不过，“服务器繁忙，请稍后再试” 这句对话框提示词却成为了许多用户在使用DeepSeek时频繁遭遇的困扰。

好在，云厂商纷纷宣布接入DeepSeek系列模型。目前，阿里云、腾讯云、百度智能云、华为云、京东云等主流云厂商均已加入DeepSeek的 “朋友圈”。

那么，这一举动背后，有着怎样的考量呢？

为什么接入DeepSeek？

实际上，云厂商集体接入DeepSeek，绝非偶然，而是基于对技术、市场和生态等多方面因素的综合考量。具体来看：

1、低成本+高性能

DeepSeek在成本方面展现出了巨大的优势。根据公开资料显示，DeepSeek-R1模型训练成本仅为560万美元，远低于OpenAI等科技巨头的数千万美元投入，却实现了与OpenAI推理模型o1相媲美的性能。而且，其开源策略更是进一步降低了部署门槛，以DeepSeek-R1 671B模型为例，本地化部署的硬件成本在百万级别，而通过云服务API调用则几乎无须前期硬件投入，这种高性价比能够帮助云厂商能以更低成本吸引开发者与企业客户。

2、推动MaaS成为主流服务模式

DeepSeek 模型的开源属性不仅是其技术优势的体现，更在产业生态融合方面发挥着关键作用。它深度促进了大模型与云计算的结合，有力推动了 MaaS(模型即服务)模式迅速崛起，使其逐渐成为行业内的主流服务形态。

回顾过往，IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)和 SaaS(软件即服务)占据着商业模式的主导地位。然而，随着大模型技术的迅猛发展，MaaS 商业模式正迎来前所未有的发展契机。借助 MaaS，企业能够以服务的形式交付复杂的AI模型，显著降低了技术应用的门槛，使得更多企业能够轻松接入和利用先进的 AI 技术。

据Allied市场研究报告显示，2023年，全球AI软件即服务市场价值117亿美元，预计到2032年将达到1789亿美元，2024-2032年复合增长率达35.9%。

3、用户增长的指数级效应

在当下竞争白热化的 AI 市场环境中，各大云厂商都在积极探寻能够脱颖而出的竞争优势，而用户增长规模和速度已然成为衡量其市场竞争力的关键指标。

数据显示，上线仅21天，DeepSeek的月活跃用户数(MAU)就达到了3370万，在全球AI产品月活总榜上位列前四。对于云厂商而言，接入DeepSeek意味着直接承接其流量外溢。这种用户黏性与商业价值的双重提升，成为云厂商无法忽视的驱动力。

自家大模型不香了吗？

在云厂商积极推广基于DeepSeek模型服务的过程中，一个不容忽视的问题也随之浮现，那就是对第三方模型的依赖，是否会削减对自家大模型的研发投入？

随着越来越多的云厂商接入DeepSeek，市场竞争的激烈程度将进一步加剧。为了在竞争中脱颖而出，云厂商不仅需要提供更具吸引力的优质服务，还需在价格上展现出足够的竞争力，以此吸引并留住用户。然而，这一系列举措极有可能带来额外的研发和营销成本，对云厂商的财务状况构成挑战。

值得注意的是，云厂商在自研大模型领域已倾注了大量的资金和心血，并取得了显著成果。例如，百度的文心一言、腾讯的混元大模型、阿里云的通义千问等等。因此，如何利用开源大模型的优势，同时又不阻碍自研大模型的稳步发展，成为了云厂商亟待解决的关键问题。

笔者认为，接入第三方大模型与自研大模型并非相互对立、不可调和的矛盾。相反，从战略层面来看，它们更像是一种互补关系，能够为云厂商提供一条更为灵活的发展路径，实现资源的优化配置和技术的多元创新。

一方面，接入第三方大模型能让云厂商在短时间内迅速提升产品的性能和服务质量。在如今竞争激烈的AI市场中，时间就是先机。对于那些自研大模型尚不成熟，或者在某些特定领域缺乏足够技术积累的云厂商而言，接入成熟的第三方大模型可以快速满足用户对于高效、智能服务的需求，避免因技术短板而导致用户流失。例如，一些中小型云厂商在自然语言处理或图像生成等领域，可能无法在短期内投入大量资源进行深度研发，接入第三方大模型就成为了他们提升竞争力的有效手段。同时，借助第三方大模型的广泛应用和用户反馈，云厂商还能更好地了解市场需求和技术趋势，为自研大模型的发展提供方向指引。

另一方面，自研大模型则是云厂商构建长期核心竞争力的关键所在。尽管第三方大模型能够提供即时的技术支持，但云厂商若想要在市场中占据独特的地位，拥有自主可控的技术是必不可少的。自研大模型可以根据云厂商自身的业务特点和用户需求进行定制化开发，实现与其他业务的深度融合。

此外，云厂商在接入第三方大模型的过程中，可以对其技术架构和算法进行深入研究和学习，借鉴其中的先进理念和方法，为自研大模型的创新提供灵感。

写在最后：

总的来说，云厂商接入DeepSeek系列模型，是基于成本、市场、用户等多方面因素的综合考量，在当前AI市场竞争环境下具有重要的战略意义。