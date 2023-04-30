ChatGPT替代品？Hugging Face推出HuggingChat

4月30日消息，据外媒报道，人工智能公司Hugging Face发布了HuggingChat，这是OpenAI流行的人工智能聊天机器人ChatGPT的开源竞争对手。HuggingChat现在可以通过该公司的网站向公众开放，它可以通过Hugging Face应用程序编程接口与第三方应用程序和服务连接。

HuggingChat，像ChatGPT一样，是多功能的，可以做像写代码，写电子邮件，写说唱歌词等。并且，HuggingChat也有一个用于测试的Web界面和一个用于与其他应用程序和服务集成的API。它可以执行编程、发电子邮件和创作说唱歌词等任务。Open Assistant的目标是让普通大众可以使用人工智能助手。因此，它必须足够轻量级和高效，才能在普通消费者设备上运行。和其他文本生成模型一样，HuggingChat也有其局限性，开发人员承认，如果输入错误的查询，它可能会很快偏离轨道。

Hugging Face获得了数千万美元的融资，被认为是最有前途的人工智能业务之一。HuggingChat的发布标志着该公司向前迈出了一大步，也标志着人工智能驱动的聊天机器人在许多领域的发展和潜力。

HuggingChat被广泛接受的潜力是巨大的，尽管它仍处于起步阶段。随着时间的推移，观察Hugging Face对人工智能技术的新方法是如何改进的，这将是一件很有趣的事情，看到该公司致力于开源开发和可访问性，也令人鼓舞。由于许可证问题已经解决，目前还不清楚HuggingChat的商用可行性。