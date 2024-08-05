Character.AI´´Ê¼ÈËÖØ·µ¹È¸è£¬Ìá¹©´óÄ£ÐÍ¼¼ÊõÊÚÈ¨

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8ÔÂ5ÈÕÏûÏ¢£¬¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬Ç°¹È¸è¹¤³ÌÊ¦Noam ShazeerºÍÈË¹¤ÖÇÄÜ³õ´´¹«Ë¾CharacterµÄ´´Ê¼ÈËDaniel De Freitas¡£AIºÍ¼¸ÃûÍÅ¶Ó³ÉÔ±ÕýÔÚÖØÐÂ¼ÓÈë¹È¸è¡£ÕýÈç´ËÇ°Ðû²¼µÄÄÇÑù£¬ËûÃÇ½«¼ÓÈë¹È¸èµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ²¿ÃÅDeepMind¡£
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¾Ý±¨µÀ£¬AlphabetÒòÂäºóÓÚOpenAIµÄChatGPT¶øÊÜµ½ÅúÆÀ£¬¸Ã¹«Ë¾ÒÑ¾½øÐÐÁËÖØ×é£¬ÒÔ¼ÓËÙÆäÊÐ³¡Õ¼ÓÐÂÊ¡£¾ÝÏ¤£¬È¥ÄêÄêµ×£¬¹È¸èÔø¿¼ÂÇ¶ÔCharacter.AI½øÐÐ´ó±ÊÍ¶×Ê¡£Shazeer¶ÔÖØ·µ¹È¸è²¢¼ÓÈëDeepMind±íÊ¾ÁËÐË·ÜÖ®Çé£¬ËûÔÞÑïÁËDeepMindÔÚCharacter.AIÉÏÈ¡µÃµÄ³É¾Í£¬²¢¶Ô¹«Ë¾Î´À´ÔÚÐÂ×Ê½ðºÍÓÅÐãÍÅ¶ÓµÄÖ§³ÖÏÂÈ¡µÃ³É¹¦³äÂúÐÅÐÄ¡£
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