人工智能迎来新一轮快速发展，看运营商如何布局

毫不夸张地说，在数字经济飞速发展的时代背景下，人工智能作为一种新兴的颠覆性技术，正逐步成为促进增长、激发创新、提升效率的核心驱动力，是社会进步不可或缺的重要力量。

根据IDC发布的2024年V1版IDC《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》显示，2022年全球人工智能(AI)IT总投资规模为1,324.9亿美元，并有望在2027年增至5124.2亿美元，年复合增长率(CAGR)为31.1%。

为了推动人工智能技术的发展，国家陆续出台了多项政策。例如，今年政府工作报告提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这是“人工智能+”首次被写入政府工作报告中。由国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。

可以说，无论是市场需求还是政策导向，都表明了人工智能在当前社会经济发展中的重要地位。

实际上，人工智能所展现出的巨大发展潜力不仅吸引了众多云厂商的竞相涉足，更有三大运营商积极参与其中，其影响力绝对不容小觑。

竞逐AI大模型赛道

近几年，以ChatGPT为代表的生成式AI技术蓬勃发展，其背后的核心支撑大模型引起了人们的广泛关注。大模型是一种能够利用大数据和神经网络来模拟人类思维和创造力的人工智能算法，可以处理大量的数据，学习复杂的模式和关系。据工业和信息化部赛迪研究院公布的数据显示，2023年我国语言大模型市场规模将达到132.3亿元，增长率将达到110%。

大模型浪潮推动之下，三大运营商先后推出了各自面向垂直行业的大模型体系，赋能大模型产业的发展。

中国移动：“1+N”通/专大模型体系

5月24日，在第七届数字中国建设峰会的分论坛人工智能生态大会上，中国移动发布了由万卡级智算集群、千亿多模态大模型、汇聚百大要素的生态平台共同构成的“九天”人工智能基座。

其中，在多模态大模型方面，中国移动自主研发“1+N”通/专大模型体系，打造了千亿参数多模态大模型，支持语言、视觉、语音、结构化数据、多模态等全模态，具备十亿、百亿、千亿等多参数版本。数据显示，中国移动已自主研发15个行业大模型，布局40款自研行业大模型。

中国电信：“1+N+M”的星辰大模型产品体系

中国电信构建了“1+N+M”的星辰大模型系列产品体系，打造了通用基础大模型底座，覆盖了语义、语音、视觉、多模态四大能力，并实现开源。面向政务、教育、交通等垂直领域发布12个行业大模型，在基层治理、智能客服、智慧城市等场景中已赋能超过600个项目。

中国联通：元景“1+1+M”大模型体系

面向赋能实体经济业务需要，中国联通发布了元景“1+1+M”大模型体系，包括1套基础大模型+1个大模型平台+M种行业大模型。

其中，在基础模型方面，中国联通布局10亿、70亿、130亿、340亿、700亿多参数量语言模型，以高性价比适配相应应用场景。在此基础上演进出多模态模型，支持声图文3种模态，具备面向多种行业场景的快速定制能力。在大模型底座方面，中国联通打造选模型-改模型-用模型工具链，使能从通用能力到专业能力和“职业技能”的塑造。该平台还提供了基于智能体的原生应用开发工具，实现低门槛应用开发。基于基础模型及底座，中国联通研发了10大面向内外部业务场景的行业大模型，赋能网络、客服、反诈、终端运营等初见成效，助力政务、经济运行、医疗、服装、物流、城市治理领域示范应用。

持续布局智算中心

众所周知，人工智能的发展离不开算法、算力、大数据三大要素，而在大模型日渐成熟和应用场景不断扩展的当下，尤以算力需求最为迫切。

据艾瑞咨询发布的《2023年中国智能算力行业发展白皮书》报告显示，2023年大模型算力需求集中爆发，AI大模型相关行业占中国智能算力总需求的58.8%，是智能算力的最大需求方。另外，报告还显示，2022年中国算力结构中，智能算力规模占比达22.8%，但同期中国服务器结构中，AI服务器出货量占比仅6.8%。

面对算力紧缺的挑战，三大运营商纷纷加码算力赛道，以支持快速增长的算力需求。具体来看：

在投资方面，2024年，中国移动算力计划资本开支475亿元，智能算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops。2024年中国电信计划在云、算力相关投资180亿元，全面打造灵活、弹性、绿色的AIDC，智算能力提升超10EFLOPS，达到21EFLOP以上;中国联通规划2024年总投资650亿元以内，其中算网数智投资将坚持适度超前、加强布局。

在建设方面，中国移动构建了“4+N+31+X”全国分布式算网布局，即4个热点区域+N个中心节点+31个省级节点+X个边缘节点，为各行各业提供安全、稳定的算网资源。值得一提的是，中国移动已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、宁夏、黑龙江、湖北、山东等投产首批12个智算中心节点，算力规模达11EFLOPS(FP16)，实现“东数西算”枢纽节点基本覆盖。

中国联通通过构建"5+4+31+X"通算布局，形成"1+N+X"全国分梯次智算资源，致力于实现多样性算力的一体化供给。其中，在通算方面，中国联通打造全国核心云池、省级骨干云池、地市级边缘云池等三层通算架构，覆盖城市超过220个，资源池达到250多个，通算资源高达400多万核;在智算方面，按照"1+N+X"规划布局，构建1个超大规模智算训练中心、N个训推一体算力枢纽和X个属地化智算推理节点，满足不同场景下的多样化算力需求。

中国电信规划并建设全国“2+3+7+X”公共智算云池，在京津冀、长三角地区建设两大万卡智算集群，算力规模达到13EFLOPS。在京津冀、长三角、粤港澳、成渝等区域中心，已建成大规模的天翼云4.0资源池，并在全国280个城市实现“一城一池”布局。

我们认为，三大运营商的积极参与和布局，无疑为大模型的发展提供了肥沃的土壤，使其得以茁壮成长，并在万千行业开花结果。

写在最后：

现如今，在大模型技术的推动下，人工智能正在迎来新一轮快速发展期。三大运营商作为人工智能产业链的重要参与者，在技术研发、市场布局等方面均展现出前瞻性和战略性眼光。未来，究竟谁能在竞争中脱颖而出？就让我们拭目以待吧。