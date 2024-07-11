AI¾ºÈüÔÙÉýÎÂ£¬AMD½«ÒÔ6.65ÒÚÃÀÔªÊÕ¹ºÈË¹¤ÖÇÄÜ³õ´´¹«Ë¾Silo AI
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
7ÔÂ11ÈÕÏûÏ¢£¬ÍâÃ½±¨µÀ³Æ£¬AMDÈÕÇ°±íÊ¾£¬½«ÒÔÔ¼6.65ÒÚÃÀÔªÏÖ½ðÊÕ¹º·ÒÀ¼ÈË¹¤ÖÇÄÜ³õ´´¹«Ë¾Silo AI£¬¸Ã¹«Ë¾ÊÔÍ¼ÔöÇ¿ÆäÈË¹¤ÖÇÄÜÐ¾Æ¬ÄÜÁ¦£¬ÒÔÓëÐÐÒµÁìµ¼ÕßÓ¢Î°´ï¾ºÕù¡£
¼´Ê¹¶Ô´óÐÍ¿Æ¼¼¹«Ë¾À´Ëµ£¬¹¹½¨ºÍÑµÁ·´óÄ£ÐÍÒ²ÊÇÒ»ÏîÌôÕ½¡£
AMD±íÊ¾£¬ÊÕ¹ºSilo AI½«ÓÐÖúÓÚAMD¸Ä½ø»ùÓÚAMDµÄÈË¹¤ÖÇÄÜÄ£ÐÍµÄ¿ª·¢ºÍ²¿Êð£¬²¢°ïÖúÇ±ÔÚ¿Í»§Ê¹ÓÃ¸Ã¹«Ë¾µÄÐ¾Æ¬¹¹½¨¸´ÔÓµÄÈË¹¤ÖÇÄÜÄ£ÐÍ¡£
AMDÈË¹¤ÖÇÄÜ¸ß¼¶¸±×Ü²ÃVamsi BoppanaÔÚ½ÓÊÜ²É·ÃÊ±±íÊ¾£¬ËäÈ»¸Ã½»Ò×²»»áÓ°ÏìAMDµÄ²ÆÎñ±íÏÖ£¬µ«½«½âËø´óÁ¿ÒµÎñÏòÇ°·¢Õ¹¡£
×Ü²¿Î»ÓÚ·ÒÀ¼ºÕ¶ûÐÁ»ùµÄSilo AI×¨×¢ÓÚ¶Ëµ½¶ËÈË¹¤ÖÇÄÜÇý¶¯µÄ½â¾ö·½°¸£¬°ïÖú¿Í»§½«¼¼Êõ¼¯³Éµ½ËûÃÇµÄ²úÆ·ºÍ·þÎñÖÐ¡£Õâ¼Ò³õ´´¹«Ë¾ÔÚÅ·ÖÞºÍ±±ÃÀ¶¼ÓÐÒµÎñ£¬Æä¿Í»§°üÀ¨·ÉÀûÆÖ¡¢ÀÍË¹À³Ë¹ºÍÁªºÏÀû»ª¡£
AMD±íÊ¾£¬Silo AIµÄÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹Ù¼æÁªºÏ´´Ê¼ÈËPeter Sarlin½«¼ÌÐøÁìµ¼¸Ã²¿ÃÅ£¬×÷ÎªAMDÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¯ÍÅµÄÒ»²¿·Ö¡£¸Ã½»Ò×Ô¤¼Æ½«ÓÚ2024ÄêÏÂ°ëÄêÍê³É¡£
´Ë´ÎÊÕ¹º±êÖ¾×ÅAMDÎªÀ©´óÆäÔÚÈË¹¤ÖÇÄÜÁìÓò×ã¼£¶ø²ÉÈ¡µÄÒ»ÏµÁÐ¾Ù´ëÖÐµÄ×îÐÂÒ»²½¡£2023Äê£¬¸Ã¹«Ë¾ÊÕ¹ºÁËÈË¹¤ÖÇÄÜÈí¼þ¹«Ë¾MipsologyºÍNod¡£ÔÚ¹ýÈ¥µÄ12¸öÔÂÀï£¬ÒÑ¾Ïò12¼ÒÈË¹¤ÖÇÄÜ¹«Ë¾Í¶×ÊÁË³¬¹ý1.25ÒÚÃÀÔª¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â