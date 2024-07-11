Î¢Èí·ÅÆúOpenAI¶ÊÂ»á¹Û²ìÔ±Ï¯Î»£º¶Ô¸Ã¹«Ë¾µÄ·¢Õ¹·½Ïò³äÂúÐÅÐÄ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
7ÔÂ11ÈÕÏûÏ¢£¬¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬Î¢Èí·ÅÆúÁËÆäÔÚOpenAIµÄ¶ÊÂ»á¹Û²ìÔ±Ï¯Î»£¬³ÆOpenAIÔÚ¹ýÈ¥°Ë¸öÔÂÖÐÈ¡µÃÁË¡°ÖØ´ó½øÕ¹¡±£¬¶Ô¹«Ë¾µÄ·¢Õ¹·½Ïò³äÂúÐÅÐÄ£¬²»ÔÙÈÏÎª¸ÃÏ¯Î»ÊÇ±ØÒªµÄ¡£
2023Äê11ÔÂ£¬ÔÚOpenAIÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÈøÄ·¡¤°ÂÌØÂüÖØÐÂÖ´ÕÆOPenAIºó£¬Î¢ÈíÔÚOpenAI¶ÊÂ»áÖÐ»ñµÃÁËÎÞÍ¶Æ±È¨µÄ¹Û²ìÔ±µØÎ»¡£OpenAIÔËÓª×ÅÉú³ÉÊ½ÈË¹¤ÖÇÄÜÁÄÌì»úÆ÷ÈËChatGPT¡£
Õâ¸öÏ¯Î»ÒâÎ¶×ÅÎ¢Èí¿ÉÒÔ²Î¼ÓOpenAIµÄ¶ÊÂ»á»áÒé£¬»ñÈ¡»úÃÜÐÅÏ¢£¬µ«ÔÚÑ¡¾Ù»òÑ¡Ôñ¶ÊÂµÈÊÂÏîÉÏÃ»ÓÐÍ¶Æ±È¨¡£
¹Û²ìÔ±Ï¯Î»ºÍÎ¢Èí¶ÔOpenAI³¬¹ý100ÒÚÃÀÔªµÄÍ¶×ÊÒý·¢ÁËÅ·ÖÞ¡¢Ó¢¹úºÍÃÀ¹ú·´Â¢¶Ï¼à¹Ü»ú¹¹¶ÔÎ¢Èí¶ÔOpenAIµÄ¿ØÖÆ³Ì¶ÈµÄ²»°²¡£
Î¢Èí·ÅÆú¹Û²ìÔ±Ï¯Î»µÄÀíÓÉÊÇ£¬×Ô´Ó°ÂÌØÂüÖØ·µÕâ¼Ò³õ´´¹«Ë¾ÒÔÀ´£¬OpenAI½¨Á¢ÁËÐÂµÄºÏ×÷»ï°é¹ØÏµ¡¢´´ÐÂºÍ²»¶ÏÔö³¤µÄ¿Í»§Èº¡£
¡°ÔÚ¹ýÈ¥µÄ8¸öÔÂÀï£¬ÎÒÃÇ¼ûÖ¤ÁËÐÂ×é½¨µÄ¶ÊÂ»áÈ¡µÃµÄÖØ´ó½øÕ¹£¬²¢¶Ô¹«Ë¾µÄ·¢Õ¹·½Ïò³äÂúÐÅÐÄ¡£¿¼ÂÇµ½ÕâÒ»ÇÐ£¬ÎÒÃÇ²»ÔÙÈÏÎªÎÒÃÇ×÷Îª¹Û²ìÔ±µÄÓÐÏÞ½ÇÉ«ÊÇ±ØÒªµÄ¡£¡±Î¢ÈíÔÚ7ÔÂ9ÈÕ¸øOpenAIµÄÒ»·âÐÅÖÐËµ¡£
Å·ÃË·´Â¢¶Ï¼à¹Ü»ú¹¹ÉÏ¸öÔÂ±íÊ¾£¬ÓÉÓÚÎ¢Èí²»¿ØÖÆOpenAI£¬Òò´Ë¸ÃºÏ×÷»ï°é¹ØÏµ½«²»ÊÜÅ·ÃËºÏ²¢¹æÔòµÄÔ¼Êø£¬µ«ËûÃÇ½«×ª¶øÑ°ÇóµÚÈý·½¶ÔÐÒéÖÐÅÅËûÐÔÌõ¿îµÄÒâ¼û¡£
Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬Ó¢¹úºÍÃÀ¹úµÄ·´Â¢¶Ï¼à¹Ü»ú¹¹¼ÌÐø¶ÔÎ¢Èí¶ÔOpenAIµÄÓ°ÏìÒÔ¼°ºóÕßµÄ¶ÀÁ¢ÐÔ±íÊ¾µ£ÓÇºÍÖÊÒÉ¡£
Î¢ÈíºÍOpenAIÔÚÏòÆóÒµ¿Í»§³öÊÛÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼Êõ·½ÃæµÄ¾ºÕùÈÕÒæ¼¤ÁÒ£¬Ä¿µÄÊÇ´´ÔìÊÕÈë£¬²¢Ïò¼à¹Ü»ú¹¹Õ¹Ê¾ËüÃÇµÄ¶ÀÁ¢ÐÔ£¬ÒÔ½â¾ö·´Â¢¶Ïµ£ÓÇ¡£
´ËÍâ£¬Î¢ÈíÕýÔÚAzureÆ½Ì¨ÉÏÀ©Õ¹ÆäÈË¹¤ÖÇÄÜ²úÆ·£¬²¢Æ¸ÇëÁËInflectionµÄÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÀ´Áìµ¼ÆäÏû·ÑÕßÈË¹¤ÖÇÄÜ²¿ÃÅ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â