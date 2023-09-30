AI芯片公司Kneron获得4900万美元投资，希望与英伟达展开竞争

9月30日消息，半导体初创公司Kneron近日表示，该公司筹集了新一轮资金，希望加快其AI芯片的商业化布局，并希望能与英伟达展开竞争。

该公司表示，又筹集了4900万美元，使其本轮融资总额达到9700万美元。富士康和Alltek都是这轮融资的投资方。

Kneron希望利用大量投资者对人工智能和AI芯片技术的兴趣，获得尽可能多的发展资金。

英伟达的图形处理单元(GPU)在服务器和数据中心运行，可以处理使用大量数据来训练人工智能系统所需的巨大计算能力。如今，许多人工智能服务，比如ChatGPT，都是从云端运行的。

相比之下，Kneron设计了一种芯片用于消费电子产品和汽车等设备，让人工智能处于“边缘”。这意味着人工智能在设备上运行，而不是在云端。支持者表示，这有利于安全性和速度，因为人工智能应用程序不需要来自云端。

Kneron将其半导体称为神经处理单元(NPU)，其最新产品被称为KL730。这种芯片是为汽车设计的，该公司表示，它可以用于支持自动驾驶。

Kneron方面称，有了这笔资金，Kneron将特别专注于扩大其在人工智能方面的努力，使自动驾驶成为现实。