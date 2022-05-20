云从科技即将上市，能否破解盈利困境？

作者：yu

继商汤科技之后，又一条“AI四小龙”将要上市。

2022年5月18日，云从科技开启网上申购，申购代码为787327，发行价格为15.37元/股，首发11243万股，其中网上发行1574万股。至此，云从科技正式进入上市前认购最后阶段，即将成为科创板首家AI平台型的企业。

云从科技创立于2015年，孵化于中国科学院，是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。而云从科技创始人周曦，曾任中国科学院重庆研究所信息所副所长、智能多媒体技术研究中心主任，2011年，入选中国科学院“百人计划”。

经过多年深耕，云从科技在智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业四大领域已实现场景落地应用，形成了独有的竞争优势。

其中，在智慧金融领域，提供从提升单点业务效能、解决全业务闭环需求、到建立开放生态实现全行业赋能等多种解决方案，从数字化客户互动、运营管理、风险管理、金融服务网络等多个维度对金融业务赋能。目前，智慧金融领域已覆盖六大国有银行在内超过100家银行为代表的金融机构。

在智慧治理领域，通过汇聚场景全量数据，进行视图解析、数据分析，并结合业务专家的经验，生成面向治理决策的知识体系和服务体系。智慧治理领域已服务于全国30个省级行政区政法、学校、景区等多类型应用场景。

在智慧出行领域，以机场航司作为切入口，探索“空陆联运”，联动客运公交、地铁、高铁，逐渐实现对城市的轨交、公交的覆盖。当前，智慧出行领域已在包括中国十大机场中的九座重要机场在内的上百座民用机场部署上线。

在智慧商业领域，结合自主研发的人机协同操作系统和智慧商业应用场景需求，以行业应用为导向，把握商业场景人-货-场关键基点，打造面向购物中心、商业连锁、汽车、餐饮、商超便利等综合智能解决方案。如今，智慧城市领域已在广州、四川、湖南等多地建设“数字基座”标杆项目。

上市之路并不平坦

如此背景下，云从科技的上市之路，一开始便备受市场关注。

但实际上，这条路并不平坦。资料显示，2020年12月3日，云从科技科创板IPO申请就获得上交所受理，当年12月31日进入问询状态;2021年3月31日，因财务资料过期，云从科技的上市申请被中止审核;2022年4月6日，证监会批复同意云从科技首次公开发行股票并在科创板上市。

从提交IPO注册申请，到获得证监会批复，历经了16个月的时间。

业内人士指出，长期亏损是阻碍云从科技上市最大的绊脚石，而研发投入则是导致云从科技长期亏损的重要原因。

招股书显示，在2019年至2021年，云从科技营收分别为8.07亿、7.55亿和10.76亿元。不过，这些营收在庞大的支出面前，只是杯水车薪。招股书显示，扣除非经常损益净亏损高达7.01亿元、8.67亿元和7.53亿元，三年累计亏损达到23.21亿元。

在研发投入方面，在2019年至2021年，云从科技的研发费用分别为4.54亿元、5.78亿元和5.34亿元，占各期营业收入的比例分别为56.25%、76.59%和49.67%。

截至2021年末，云从科技仍存在巨额未弥补亏损，合并口径累计未分配利润为-22.16亿元，这对云从科技来说可谓雪上加霜。

AI企业何去何从

其实，云从科技亏损问题只是众多AI企业中的一个缩影。国金证券在一份研究报告中指出，AI企业正陷入发展瓶颈，且尚未达到投资人预期，加上算法无法突破、业务应用受限、劳动力成本高以及伦理问题，都对该产业的商业模式构成挑战。

毫无疑问，人工智能是时代趋势，但AI企业巨大的研发投入与缓慢的利润增长形成了巨大反差。在越来越难获得资本青睐、自身无法造血的情况下，已经有不少AI企业倒下了。这一次，留给AI企业的时间真的不多了，要么谋求上市之路，要么出局离场。

现在，科创板提供了一个机会。对于科技企业来说，科创板平台将为其高技术、高创新带来更多展示的机会，也有助于快捷募集资金、快速推进科研成果资本化带来便利，形成产业、科技、金融的良性循环。

写在最后：

近年来，人工智能技术的飞速发展，并在越来越多的领域展现了其巨大的潜力。据IDC统计，2020年全球人工智能市场规模达2967亿美元，预计2024年全球人工智能市场规模将达到5543亿美元，中国2024年人工智能市场规模预计超1400亿元人民币。

值得注意的是，云从科技在最新招股书表示：“基于公司测算，公司扭亏为盈的预期时间节点为2025年。”云从科技是否能够扭亏为盈，还需市场给出答案。